تراند اليوم : ممثلة شهيرة تمارس الجنس مع تاجر مخدرات .. تفاصيل بالصوت والصورة

وقعت ​ممثلة​ أربعينية في غرام ​تاجر مخدرات​ بعد زيارة قامت بها الى منزله في قرية معروفة لجأ إليها نتيجة ملاحقات الاجهزة الامنية له، ويتردد ان الرجل الخمسيني قدم للفنانة مبلغ 20 الف دولار كهدية في البداية، قبل أن تبدأ بينهما علاقة غرامية أثمرت تغييراً واضحاً في أوضاع الفنانة المالية .

وتقول مصادر إن التاجر يؤمن أيضاً حاجة الممثلة من المخدرات، بعد ان كانت تستدين من بعض المروجين لتلبية مزاجها، وحتى أن كرم بائع الممنوعات شمل الحبوب المهدئة للأعصاب التي تتناولها الممثلة للسيطرة على انفعالاتها خلال التعامل مع محيطها .

التاجر سعى إلى إلتقاط صور حميمة مع الممثلة حتى لا تغدر به في يوم من الايام، وهي على يقين أنه قادر على أذيتها في أية لحظة اذا أغضبته أو نقلت أخباره إلى أية جهة أمنية