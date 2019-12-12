نوبة بكاء لأبناء شعبان عبد الرحيم في أول ظهور لهم بعد وفاته

استضافت الإعلامية لميس الحديدي أبناء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، في برنامجها «القاهرة الآن» الذي يُعرض على قناة العربية الحدث، وعرضت خلال الحلقة تقريراً مصوراً للمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، خلال زيارته للمطرب الراحل شعبان عبدالرحيم في المستشفى، خلال وعكته الصحية الأخيرة.

وبعد الانتهاء من التقرير المصوّر، دخل أبناء شعبولا في نوبة بكاء شديدة، وحاولت لميس الحديدي تخفيف الحزن عليهم، وسألت نجله الأكبر خميس عن والده، ليقول إنه لم يكن مجرد أب، بل كان صديقاً وأخاً وشريكاً لنا في كل عمل نقوم به في حياتنا، وإنه تعلم منه احترام كل الأشخاص، وعدم إثارة المشاكل مع الآخرين.



عصام شعبان عبد الرحيم: والدي رفض الزواج بعد أمي

وتذكر عصام عند وفاة والدته، حاول هو زوجته إقناع والده بأن يتزوج من امرأة أخرى، لكي تتواجد مع والده بالمنزل، ولكنه رفض تماماً، وأكد له أنه من المستحيل أن يخون زوجته بعد وفاتها، وأشادت الإعلامية لميس الحديدي بموقف شعبان عبدالرحيم بعد وفاة زوجته، وأكدت أنها أعجبت برأيه وقراره في هذا الأمر.

يشار إلى أن الفنان شعبان عبدالرحيم شيعت جنازته منذ عدة أيام من مسجد السيدة نفسية، وأقيم عزاؤه بسرادق كبير بجوار منزله، في شارع الملك فيصل، وحضره عدد من نجوم الفن ومشاهير المجتمع، من بينهم عمرو موسى، هاني شاكر، حكيم، وأبو الليف.



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