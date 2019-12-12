هل تزوجت حلا شيحة سراً من رجل أعمال شهير؟

هذه حقيقة زواج حلا شيحة من رجل أعمال

ردت الفنانة حلا شيحة على الأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول زواجها من أحد رجال الأعمال سراً دون الإعلان عن هذه الزيجة، وقالت حلا في تصريحات تلفزيونية إن كل ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة، وأكدت أنها لو تزوجت بالفعل ستعلن للجميع خبر زواجها لأنها لن تخجل من هذا القرار.

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حلا شيحة: أركز حالياً على أعمالي الفنية

وأوضحت حلا شيحة أنها تضع كافة تركيزها خلال الفترة الحالية في أعمالها الفنية فقط وأبنائها، وسخرت من فكرة أنها متزوجة من رجل أعمال وقد أهداها فيلا قائلة «هاتولي الفيلا ومش عايزاه هو».

يشار إلى أن شائعة زواج حلا شيحة لم تكن الأولى لها خلال الشهور الحالية، فقد سبق وانتشر عدد من الشائعات حولها خلال الفترة الماضية، حيث انتشرت شائعة زواجها من الفنان محمد رمضان بعد أن عادت من خلال مسلسله الأخير زلزال، وقد خرجت حلا وردت على هذه الشائعات أيضاً وقالت إن محمد رمضان مثل شقيقها وزوجته صديقتها وأن كل ما يتردد مجرد شائعات.

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وقد تعاقدت الفنانة حلا شيحة خلال الفترة الماضية على فيلم مش أنا الذي ستشارك في بطولته بجانب الفنان تامر حسني، وما زالت حتى الآن لم تحسم مصير مشاركتها في فيلم هيبتا 2.

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وأكدت حلا أنها ستغيب عن السباق الرمضاني المقبل بسبب انشغالها بأعمالها السينمائية.