حقيقة انفصال نجلاء بدر عن زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي

هذه حقيقة طلاق نجلاء بدر
كشفت الفنانة نجلاء بدر خلال لقائها مع كاميرا عرب وود حقيقة طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي، خاصة بعد انتشار شائعات حول خلافات بينهما ووصول الأمر إلى الانفصال.
قالت نجلاء إن ما تردد بشأن طلاقها غير حقيقي وإنها ليست على خلاف مع زوجها، وأضافت أنها كانت تتابع ما يتم تداوله بشأن حياتها الزوجية، لكنها تعمدت الصمت وعدم نشر أي صور مع زوجها وتجاهلت الأمر تماماً باعتباره أمراً شخصياً.
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يشار إلى أن نجلاء بدر كان تم تكريمها ضمن فعاليات مهرجان النجم العربي وحصلت على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل شبر ميه الذي يتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.
يعرض لنجلاء بدر حالياً مسلسل شبر ميه
مسلسل «شبر ميه» يعرض حالياً عبر قناة DMC الفضائية، وتدور أحداثه في 50 حلقة وهو من بطولة أحمد السعدني ونجلاء بدر ونهى عابدين ومراد مكرم وثراء جبيل ومحمد علي رزق وندى موسى ومحمد جمعة وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف شريف بدرالدين وإخراج طارق رفعت.
يذكر أن نجلاء كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «الزوجة 18» الذي تدور أحداثه حول حمزة متعدد الزيجات الذي يتزوج كل مرة من امرأة ويتخلص منها ليتزوج الأخرى لتأتي الزوجة 18 وتضع حداً لهذا التلاعب، وشاركها البطولة حسن الرداد وناهد السباعي وشيماء سيف وسلوى خطاب ومحمود البزاوي وهيدي كرم وغيرهم.
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