أول رد من عائشة الكيلاني على تصريحات محمد سامي

عائشة الكيلاني ترد على تصريحات محمد سامي ضدها



حالة من الاستياء الشديد انتابت الفنانة الكبيرة عائشة الكيلاني بعد أن خرج المخرج محمد سامي وأقحم اسمها في خلاف بينه وبين الفنانة نسرين أمين، وقال إن نسرين أمين مجرد كومبارس وامتداد لعائشة الكيلاني.

وقالت الفنانة عائشة الكيلاني في تصريحات صحافية إنها لم ولن ترد على إنسان بذيء بهذا الشكل، وسيندم أشد الندم بعد تقليله لي أو لغيري، وأن الله سيعيد لها حقها.

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عائشة الكيلاني تستعد لتقديم مسلسل جديد من تأليفها

وأعلنت أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للعودة إلى الساحة الفنية بعمل فني جديد من تأليفها، ولكنها تبحث عن جهة منتجة تتحمس لتقديم العمل، خاصة أنه يحمل الكثير من الرسائل الهامة وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وبدأت أزمة محمد سامي ونسرين أمين عندما خرجت وعلقت على تصريحات للمخرج محمد سامي ضدها الذي قال من خلالها إنها تشبه زينات صدقي وإنها تغير من زوجته الفنانة مي عمر وكانت سبباً في إشعال الفتنه بينه وبين الفنانة ياسمين صبري وأقنعتها بأنني أحاول أن ألفت نظر الجمهور لزوجتي، لترد نسرين أمين عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» قائلة «الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور والحمد لله على نعمة القبول والحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبي وأذواق)، الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النظيف الخالي من أي بلطجة أو قضايا مريبة، والحمد لله على نعمة الموهبة إللي الجمهور بس هو إللي يحكم عليها، عشان مش عايزة حد يزعل مني».

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وأضافت «لو كنت أعلم أن مسلسل «الأسطورة» بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت، إنها الكوسة في أوضح صورها».