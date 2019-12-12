حسن نصرالله يحتفل بخطوبة ابنه “مهدي”

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 10:48 صباحاً - تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر، برفقة نجله مهدي.

وأورد النشطاء أن الصورة التي تجمع نصر الله بنجله محمد مهدي، هي للاحتفال بخطوبة الابن، دون معرفة تاريخ ومكان التقاطها.

يذكر أن حسن نصر الله متزوج من فاطمة ياسين، وله منها خمسة أولاد: محمد هادي، محمد جواد، زينب، محمد علي، محمد مهدي.

يشار إلى أن ابن الأمين العام لـ”حزب الله”، محمد هادي، قتل ضمن مجموعة من “حزب الله” بعملية ضد الجيش الإسرائيلي عام 1997، وتم أسر جثمانه، لمدة عام، حيث عاد جثمانه في عام 1998 ضمن تسليم إسرائيل لـ40 جثة لبنانية وأسرى.