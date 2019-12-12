- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجــــــــرد: حضرات الزملاء الكرام، نأمل أن تكونوا بخير، اليكم خبر عن الفنان مايك ماسي بعد طول غياب عن الساحة الفنية، نرجو النشر، مع الشكر الجزيل لمتابعة ومواكبة الفنان مايك ماسي في كل جديد.
بعد توقّفه لعامٍ كامل عن الحفلات، وذلك لإنشغاله بالدّراسة في باريس، عاد الفنّان مايك ماسي إلى إحياء جولاته الفنيّة.
وكأوّل محطّة من جولته الأوروبية، اختار ماسي مدينة آخن Aachen في ألمانيا بحفلة مميّزة من تنظيم شركة Sofar Sounds العالميّة.
وقد كان لمايك ماسي تحيّة خاصّة لسيّدات لبنان قائدات ثورة الحقّ من خلال أغنية خاصّة باللغة الإنكليزية مرتجلة من نصّ الشاعر والكاتب اللبناني نامي مخيبر.
واللافت أنّ ماسي قد أدّى الأغنية على طريقة الacapella, أي الإنشاد من غير موسيقى ومن غير مكبّرات للصّوت، وقد دعى الحضور لترداد “ثورة ثورة” مع قرع “الطناجر”.
يشار بالذّكر بأنّ ماسي قد أنهى دراسته التخصّصية في باريس في تدريب الأصوات كما أنّه يستعدّ إلى إطلاق ألبوم من حفلة مسجّلة، وأغنية single باللغة الفرنسية، على أن يعلن عن تواريخ إطلاقها في موعدٍ لاحق لسنة ٢٠٢٠.
كانت هذه تفاصيل خبر مايك ماسي: ماذا بعد مقاعد الدراسة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.