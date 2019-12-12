وعد العساف تتصرف بطريقة غير لائقة مع أسطورة الرياض وتتصدر تويتر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت نجمة سناب شاب الطفلة وعد العساف غضب السعوديين مجددأ، بعد تعاملها بشكل غير لائق مع الشاب عبد الرحمن الشهراني المقلب بـ "أسطورة العزيزية".

وظهرت العساف التي تبلغ من العمر نحو 11 عامًا، في مقاطع الفيديو التي صورها شاب سعودي يدعى عبد الرحمن الشهراني (27 عامًا)، وهو معروف أيضًا كأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ويُلقب بعدة ألقاب مثل:"أسطورة الرياض" وأسطورة العزيزية، و"كنغ الرياض"، ويتميز بحجم جسمه الصغير بسبب مرض سابق شفي منه.

وبدا "الشهراني" ودودًا مع الطفلة وعد، وحاول التعامل بلطف معها عدة مرات، بما في ذلك تقديمه وردًا للنجمة الصغيرة التي ردت بالرفض.

وانتقد مغرّدون تحت هاشتاغ "#وعد_العساف" تصرفات الطفلة حيث ظهرت في الفيديو أثناء دخولها لمكان عام عندما قال لها أسطورة العزيزية تفضلي فأجابت "غصبن عنك" وفي جزء آخر من الفيديو عندما قال لها جميل لو عبارة مشابهة لها أجابت ما أخذت رأيك.

وتصدر اسم وعد العساف قائمة الترند على "تويتر" وتباينت الآراء حول تصرفها، إذ انتقد مغرّدون أسلوبها غير اللائق الذي لا يتناسب مع عمرها الصغير.

و ألقى البعض اللوم على والدة وأهل وعد العساف مشددين على ضرورة اهتمام أهلها بها وتوجيه تصرفاتها خاصة أنها من مشاهير السوشال ميديا .

فيما دافع عدد كبير عن الطفلة معتبرين أنها صغيرة ولا تستحق هذا الهجوم العنيف عليها.

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وسبق وأن أساءت وعد العساف إلى فيحان عندما استضافتها الإعلامية ملاك الحسيني وقالت أنها لا تتابع فيحان ولا تهتم لما يقدمه، وفيما بعد ظهرت في مقطع فيديو وأخبرت أن إدارة MBC هي من طلبت منها أن تقول ما قالته خلال الحلقة.

وقالت الطفلة وعد حينها: "أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه بعدين فكيت ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي"، في حين أكد "فيحان" أن عدم متابعته أمر عادي مكتفيًا بابتسامة.

من الجدير بالذكر بأن وعد العساف لا تتجاوز 11 سنة وهي من المشاهير الصغار على السوشال ميديا، ولها العديد من المتابعين عبر سناب شات وانستغرام، حيث تقوم بنشر صورها وحياتها اليومية، واشتهرت بعد انتقادها للعديد من مشاهير المنصات الاجتماعية.