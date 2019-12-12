شكرا لقرائتكم خبر عن قدم دوره على أفضل شكل.. رغدة تتحدث عن محمد فؤاد فى مسلسل "الضاهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجمة رغدة أنها استمتعت بالعمل مع الفنان محمد فؤاد فى مسلسل "الضاهر" الذى يعرض حاليا على فضائية الحياة، واصفة إياه بـ "ابن البلد الجدع"، موضحة أنها استمتعت بالعمل معه فى هذا المسلسل، مشيرا إلى أنه قدم دوره على أفضل شكل.

مسلسل "الضاهر" من بطولة الفنانة رغدة ومحمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

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وتدورأحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.