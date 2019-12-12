شكرا لقرائتكم خبر عن اللى ما يحب النسوان الله يبعتله علة.. فارس كرم مع مريام فارس ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية مريام فارس للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة المطرب اللبنانى فارس كرم، يوم رأس السنة الموافق 31 ديسمبر الجارى، فى أحد الفنادق الكبرى بالأردن، ومن المقرر أن يغنى "كرم"، مجموعة كبيرة من أغانيه منها "اللى مايحب النسوان الله يبعتله علة".

من ناحية أخرى تشارك مريام مع سعد لمجرد في حفل غنائي يوم 18 ديسمبر بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، اتفاقًا مع النجم المغربي سعد لمجرد، على إحياء أولى حفلاته، على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض.

يذكر أن مريام تحضر هذه الأيام لأغنية جديدة برفقة الملحن رامي جمال، لتضمها لألبومها الجديد، الذي تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم إلى جانب رامي جمال، الملحن محمد رحيم، وأحمد مصطفى، ومصطفى حسن، وهاني ربيع.