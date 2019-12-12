حوار| سيد مصطفى: "نفسي أبقى عضو عامل قبل ما أموت.. والنقيب وعدني بمعاش وشغل"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- ياسمين الشرقاوي:

تجدد الحديث عن أزمة الفنان سيد مصطفى، التي كانت قد بدات في 2015، فقد رأه أحد المواطنين يتوسل لأحد السائقين للركوب معه مجانا.

وتواصل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مع سيد مصطفى والتقاه في مكتبه، وأكد دعمه للفنان، على الرغم أنه ليس عضوا عاملا بالنقابة.

سبب تجدد الأزمة منشورا على فيسبوك، يتحدث عن أوضاع سيد مصطفى الصحية، بسبب مرضه في القلب، وذهابه إلى مستشفى في أبو صير لأن الكشف بها رخيص.

الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر السوشيال ميديا، ما دفع الكثيرون للتواصل مع الفنان للتأكد من صحة تلك الأوقايل، فخرج نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي مؤكدًا أن ما يحدث على السوشيال ميديا "أفورة"، بينما نفى سيد مصطفى تلك الشائعات.

والتقى النقيب، بالفنان سيد مصطفى في مقر النقابة يوم الإثنين الماضي، ولم يعلن أي منهما كواليس ما حدث في هذا اللقاء، لذا تواصلنا مع الفنان سيد مصطفى للوقوف عن تفاصيل لقائه، إلى نص الحوار..

- في البداية.. حدثني عن تفاصيل اللقاء بينك وبين أشرف زكي

اجتمعت معه الإثنين الماضي بمقر النقابة، ووعدني بتوفير عمل لي، وسألني عما ينقصني، فقلت له إن هناك بعض المشاكل المادية فأخبرني بإن النقابة ستصرف لي معاشًا شهريًا. مضيفًا: "قالي هجيبلك شغل وهنصرفلك معاش".

- ما قيمة المعاش؟

تقريبًا 2000 جنيه تصرف في يوم 5 من كل شهر.

- ما الذي تعاني منه؟

عانيت من المرض، فأنا أعاني من مرض بالقلب: "وإنتم عارفين التأمين الصحي عشان أحجز الصبح، لازم أروحلهم الساعة 2 بالليل، لأن العدد رهيب وبهدلة".

وأضاف: "من المفترض أن أخضع لعمل إشاعة بالمسح الذري، ولو تحمل قلبي سيقررون ماذا يفعلون في حالتي، إنما بقى لو ماكنش فأنا ممكن أموت في أي وقت، وأنا حاسس إني هموت أوي".

- في المرة الماضية التي أثيرت فيها مشكلتك نشرها أحد المواطنين.. لماذا لا تتحدث أنت عن أزمتك؟

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أنا لا أحب التحدث في مثل هذه الأشياء، فأنا لدي أسرتي وأبنائي، الذين يدعمونني دائما.

- كنت تعمل بشركة اتصالات.. هل تأخذ معاشًا منها؟

نعم.. ولكنه مبلغ بسيط جدًا.

- لماذا لم تكن عضوا عاملا بنقابة المهن التمثيلية؟

أنا بمثل منذ 60 عامًا وعمري الآن 70 عاما، وكنت عضوا منتسبا ولدي كارنيه قديم، وكان يوجد ملف لي بالنقابة، ولكنه فُقد تقريبا.

- هل تحدثت مع النقيب عن مشكلة عضويتك؟

نعم تحدثنا، وسألني: "إنت بقالك 10 سنين مادفعتش الاشتراك، فقلتله 8 أو 7 تقريبًا، ولم استطع الدفع فأنا لم أعمل منذ فترة طويلة".

- ما طلباتك؟

أتمنى أن أكون عضوا عاملا بالنقابة، فأنا علم من أعلام الفن، وتعاونت مع كبار النجوم والمخرجين.

-هل النقابة ستتكفل بعلاجك؟

لا.. فأنا لدي تأمين صحي.

- ألا ترى أن مجهود وأعباء التصوير قد تُرهقك في ظل حالتك الصحية؟

70 عامًا أعشق الفن، ولم أعمل منذ فترة طويلة، في الوقت ذاته أجد الكثيرون ممن في سني يعملون: "ساعات كدا ببقى قاعد ومرة واحدة قلبي يشُكني، وأحس أني عايز أمثل على روحي".