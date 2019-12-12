خاص| هل نصر محروس منتج ديكتاتور؟.. صاحب "ملطشة القلوب" يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل نصر محروس منتج ديكتاتور؟ سؤال فتح الطريق لكشف المزيد عن أسلوب تعامل المخرج والمنتج الشهير مع المواهب التي يكتشفها، وأحدثها الفنان مصطفى شوقي، الذي تحولت أغنيته "ملطشة القلوب"إلى أبرز أغاني 2019.

مصطفى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب قائلا: "الديكتاتورية تعني أن التعامل بمنطق تقفيل الكلام، وعلى مدار سنوات علاقتنا لم يحدث فيها هذا مطلقا، والمسألة بالأساس يحكمها (أنك تبقى فاهم دماغه)، والقناعة أن المصلحة واحدة، وفي كل مراحل عملنا كانت وما زالت المشاورات مستمرة بيننا، من اختيارات الأغاني إلى الطريقة التي أظهر بها بالحفلات".

وأضاف: "ما يميز نصر محروس أنه ليس منتجا يضخ أموالا فى عمل ويسوقه، بالعكس هو دائما مشغول بكل وبأدق تفصيله، وعندما أجلس معه وبحكم خبراته الكبيرة، أحرص على أن أستمع إليه بتركيز، وعندما أقول راي ما أجده منصتا ليّ وباهتمام كبير".

وتابع: "قبل التعاون معه كنت قد ألتقيت نصر محروس 3 مرات، وفي كل مرة كان يقول لي، أنت صوتك جامد، أنت هتعمل حاجة حلوة، أنت نجم كبير، وهذا يوضح مدى حرصه على رفع معنوياتي ووتشجيعي، وهو صانع المواهب صاحب القامة والقيمة الكبيرة، ولهذا كان من الطبيعي مع العمل معه أن تصبح علاقتنا الإنسانية أعمق، وعلى المستوى الأسري أيضا".

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واستطرد: "عندما كنا نستعد لتصوير كليب (ملطشة القلوب) من بين الذي حرص عليه نصر محروس، الدعم المعنوي لي، وقال لي نصا (الكاميرا إما إنك تاكلها أو هي اللي تاكلك.. لازم تقف قدامها ولا هامك أي حاجة)، وببساطة عرفت كيف أتجاوز حالة التوتر التي كنت عليها، وهذه إحدى مميزاته الفنية إلى جانب حرصه على ظهورى بلوك معين وشعر قصير نسبيا، وصولا إلى طريقة غنائي".

مصطفى شوقي اختتم بالقول: "هناك أيضا نقطة مهمة للغاية، وهي أنه مع المجهود الكبير في تقديم العمل الفني بشكل راق، كانت هناك خطوة لها نفس الأهمية، وهي كيف تصل الأغنية للناس؟ وللأمانة وضع نصر محروس خطة مدروسة للدعاية بشكل رهيب ومكثف، وضخ أموالا كثيرة، حتى تصل لكل مستمع، وبكل الوسائل المتاحة، ووصلت إلى قطاعات عديدة، وتتخطى حاليا حاجز الـ10 ملايين مشاهدة".