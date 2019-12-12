تراند اليوم : بطل أشهر فضيحة تحرش بهوليود يدفع 25 مليون دولار تعويضات لضحاياه

توصل المنتج الأمريكي، هارفي وينشتاين، إلى اتفاق مع السيدات اللاتي يتهمنه بالتحرش بهن والاعتداء عليهن جنسيًا، بدفع تعويضات لهن بقيمة 25 مليون دولار.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن المنتج المتحرش توصل لاتفاق مبدئي - يقتضي موافقة المحكمة-، مع المتحرش بهن يدفع بموجبه لهن 25 مليون دولار مقابل عدم اعتباره مسؤولًا عن اتهامات الاعتداءات الجنسية التي وجهت له ويرفضها.

ويواجه عملاق إنتاج الأفلام، البالغ من العمر 66 عامًا، عقوبة لا تقل عن السجن 10 أعوام وتصل إلى السجن مدى الحياة، إذا ثبتت إدانته بارتكاب الجرائم.

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وقال المدعي العام، سايروس فانس، في بيان له: "أدين وينشتاين ببعض الجرائم الجنسية الأكثر خطورة بموجب قانون العقوبات في نيويورك، وقرار الاتهام هذا هو نتيجة للشجاعة غير العادية التي أظهرها الناجون الذين تقدموا للكشف عن ما تعرضوا له، والتحقيق مستمر".

واتهمت أكثر من 70 سيدة وينشتاين بالاعتداء والتحرش الجنسي بهن، وتسببت التغطية الإعلامية للادعاءات ضده، العام الماضي، في انطلاق حركة "مي تو" والنقاش حول التحرش الجنسي في جميع أنحاء العالم.

إلا أن وينشتاين نفى ارتكاب أي مخالفات، لكنه سلم نفسه إلى سلطات نيويورك في نهاية مايو/أيار الماضي، وتم إطلاق سراحه من قبل بكفالة قدرها مليون دولار، مع استمرار محاكمته.