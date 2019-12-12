تراند اليوم : رد فعل ناري من "أنغام" بعد خطوبة مديرة أعمالها على الفنان صاحب المشاكل

أعلن الفنان محمد الشرنوبي خطبته على راندا رياض - مديرة أعمال المطربة أنغام - وسط تساؤلات الكثيرين عن موقف "أنغام" التي ترتبط بعلاقة قوية بمديرة أعمالها.

وكان موقف أنغام ضبابيا بشدة ، إذ تجاهلت تماما كتابة أي نوع من أنواع التهاني لمديرة أعمالها عبر حسابتها المتنوعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى الآن لا يُعرف سبب صمت أنغام بهذه الطريقة على الرقم من غنائها لإحدى الأغنيات رفقة "الشرنوبي" نفسه من قبل.

ودخل الشرنوبي في العديد من المشكلات ، إذ تعتبر هذه هي الخطبة الثالثة له بعد لمى كتكت - ابنة الممثلة أمل رزق والمنتج إسماعيل كتكت - والتي انتهت بطريقة دراماتيكة ما دعا "أمل رزق" لمهاجمة الشرنوبي أكثر من مرة في محافل مختلفة.

أما الخطبة الثانية فكانت من المنتجة سارة الطباخ التي أنتجت للشرنوبي ألبومه الأول ، لكن الأمور انتهت بينهما بمشاكل وتراشقات في وسائل الإعلام وقضايا .

