بالفيديو: تعليق غير متوقع من مهند الحمدي حول اختلاط الجنسين في شوارع المملكة

أثار تعليق مهند الحمدي غير المتوقع حول اختلاط الجنسين في شوارع السعودية ضجة كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك بسبب تناوله للمسألة المثيرة للجدل بكلمات صريحة وصادمة.

وقال مهند الحمدي في مقطع الفيديو المتداول: “إذا مشيت قدام أي واحدة وما حركت فيني غرايز.. بصير مو رجال؟ ياخي مو منطق.. يعني كل رجال العالم لازم غرائزهم تتحرك لما يشوفون بنات؟ الدنيا كده تصير فوضى”.

وأكمل النجم السعودي ساخراً: “هادي حركت فيا غروزة من هنا.. وهادي حركت فيا غروزة من هنا.. ونمشي بالمول ويلا.. ادخل محل اشتري غرض واشوف واحدة جاية مقبلة.. يتحرك فيني غروزتين وغروزتين.. ويلا.. وعيش.. لا مو منطق.. الله سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل.. وإلا يسمونا حيوانات”.

وانفعل مهند الحمدي بشدة بسبب الجدل المثار بعد انتشار مقاطع فيديو ترصد اختلاط شباب من الجنسين في شوارع الرياض، حيث قال إن الله خلقنا بعقل لأن العقل هو من يتحكم في شهوة الإنسان وتفكيره وكل شيء يصير في حياته، مطالباً بتعدي الفكرة الرافضة لاختلاط الجنسين، ومشدداً على ضرورة الرقابة الذاتية للرجل والمرأة وليس من جهة خارجية، مؤكداً أن الخطأ قد يصير بأي شكل وليس بسبب تجمع الشباب في مكان عام بشكل راقٍ.