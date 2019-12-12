بالفيديو: بعد الصورة الصادمة رغدة ترد على المتنمرين.. ماذا قالت عن سبب تشوه ملامحها؟

أعربت الفنانة السورية رغدة عن عدم اهتمامها بكيفية ظهور شكلها. ولفتت خلال لقاء صحافي أجري معها مؤخراً إلى أنها ترفض أن يتم تشويهها مع الإشارة إلى تعرض الفنانين القديرين لحملة تشويه.

وأضافت تعليقاً على الصورة التي انتشرت لها مؤخراً وأظهرت تغيراً صادماً في ملامحها أنها ترفض أن يتم التقاط الصور لها بواسطة الهاتف الجوال لأن بعض الأجهزة غير مزودة بالإضاءة الكافية.

وذكرت حادثة واجهتها في العام الماضي حيث تم تصويرها من دون إضاءة معربة عن انزعاجها من أن يُعمل على تشويه شكلها.

وأضافت أنها لا تخاف من العمر ولا تحب الخضوع لعمليات التجميل مع التأكيد على رغبتها في الظهور كما هي.

وأعادت نشر الفيديو على حسابها على “إنستغرام” مع التعليق: “رسالة إلى بعض المصوريين والمواقع التي تحاول تشويه صورة الفنانين لأنهم كبروا في السن .فخورة بعمري وبشكلي الطبيعي وأنا ضد عمليات التجميل طوال حياتي”.

ويأتي هذا أيضاً بعدما نشر الفنان والمنتج تامر عبد المنعم، عبر حسابه على “فيسبوك” صورة له برفقتها وظهرت فيها بإطلالة فاجأت جمهورها حيث رأى الكثيرون أن علامات التقدم في السن تظهر عليها بشكل واضح.