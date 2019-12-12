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وفاة والد المطرب ياسر عدوية وتشييع الجنازة من مسجد النور بالمعادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، والد المطرب الشعبى ياسر عدوية ابن شقيقة الفنان القدير أحمد عدوية، وتقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر من مسجد النور بدجلة المعادى.

يذكر أن المطرب ياسر عدوية احتفل هذا العام بحفل زفافه، الذى حضره عدد كبير من المطربين والملحنين منهم، خاله الفنان القدير أحمد عدوية وولده المطرب محمد أحمد عدوية، الملحن حسن دنيا، الملحن احمد حجازى، والملحن أحمد رمضان، وغيرهم.

 

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