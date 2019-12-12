شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة فضائية تتحول لـ كارثة فى المسلسل الجديد Avenue 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عن الموعد الأول لـ عرض مسلسلها الجديد Avenue 5، وذلك من خلال طرح بوستر وتريلر للعمل الجديد، الذى سيتكون من 8 حلقات، وسيبدأ عرضها يوم 19 يناير من العام المقبل 2020.

يقوم الممثل الأمريكى هيو لوري بدور ريان كلارك، القبطان الواثق والرائع في Avenue 5، وهي سفينة رحلات فضائية مزودة بوسائل الراحة الفاخرة مثل البوفيهات الذواقة، ومنتجع صحي، وسطح مراقبة بالإضافة إلى وجود دروس يوجا.

مع بدء المسلسل، تستمر رحلة Avenue 5 التي تستغرق ثمانية أسابيع حول زحل وأنظمتها مثالية، ولكن عندما تواجه السفينة فجأة صعوبات تقنية، فإن الأمر يعود إلى ريان وطاقمه لتهدئة الركاب الساخطين، وإيجاد طريقة للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة على متن الطائرة، على الرغم من أنها قد تكون مجهزة أو غير مجهزة للمهمة.

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Avenue 5

يشمل طاقم الممثلين هيو لوري، جوش جاد، زاك وودز، ريبيكا فرونت، سوزي ناكامورا، إيثان فيليبس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكانت قد أعلنت شبكة HBO عن عودة الموسم الرابع من مسلسل High Maintenance، في 7 فبراير من العام المقبل، فقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

يقوم ببطولة المسلسل الكوميدي "بن سنكلير"، ويظهر باعتباره شخصًا مجهول الهوية يعمل على تسليم الأعشاب في بروكلين، ويعرف فقط باسم "الرجل"، الذي يلتقى العملاء من جميع مناحي الحياة.