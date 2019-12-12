"صحصح لما ينجح" يعود من جديد على العرائس.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي " صحصح لما ينجح" يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ابتداءً من اليوم الخميس، في تمام السادسة والنصف مساء، ليستمر أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع.

يذكر أن عرض "صحصح لما ينجح" يعد من تراث مسرح القاهرة للعرائس، حيث تم إنتاجه أول مرة عام 1963، ويتم إعادة العرض بنفس الألحان والأشعار مع إضافة الروح العصرية ليلائم التغيرات التقنية المعاصرة.

العرض من تأليف وأشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا، وإشراف عام محمد نور.