شاهد.. أحدث ظهور لـ دانيال رادكليف فى تريلر الموسم الثانى من Miracle Workers

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة TBS عن عودة الموسم الثانى من مسلسل الكوميديا Miracle Workers، في 28 يناير من العام المقبل 2020، وسيطرح الموسم الثانى من العمل تحت اسم Miracle Workers: Dark Ages، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale ".
كما كشفت الشبكة عن أول تريلر وبوستر للموسم الثانى من العمل، الذى يقوم ببطولته بطولة دانيال رادكليف وستيف بوسيمي، كما يعود جيرالد فيزواناثان، وكاران سوني، وجون باس ولولي أديفوب في أدوار جديدة، ويدور المسلسل في إطار الصداقة والعائلة ومحاولة عدم الشروع في قتل الأشخاص، المسلسل سيتكون من 10 حلقات.
ويدور الموسم الثانى من العمل حول مجموعة من القرويين من القرون الوسطى الذين يحاولون البقاء إيجابيين في عصر من عدم المساواة في الأموال، والرعاية الصحية السيئة والجهل الواسع الانتشار، بالإضافة إلى تعاملهم مع ملكهم التافه، الذي يبدو أنه يعامل طيوره أفضل بكثير من رعاياه مواطنينه.
عرض الموسم الأول من مسلسل Miracle Workers على شبكة TBS، في فبراير واستند إلى كتاب المؤلف Simon Rich ، الذى طرح تحت اسم What in God's Name، واحتل المسلسل المرتبة الأولى في العمال الكوميدية لعام 2019، حيث وصل إلى أكثر من 26 مليون مشاهد عبر المنصات التي عرض عليها.
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