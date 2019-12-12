نور اللبنانية ونجلاء بدر ودنيا عبد العزيز مع البرنس محمد رمضان

الخميس 12 ديسمبر 2019

انضمت كل من الفنانة نور اللبنانية ونجلاء بدر ودنيا عبد العزيز لأسرة مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتأليف وإخراج محمد سامى، حيث عقد المخرج محمد سامى أمس بروفة "قراءة" مع أبطال المسلسل، والذى يبدأ تصويره يوم 16 ديسمبر الجارى، أى بعد أيام قليلة.



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وأصبحت القائمة الكاملة للمسلسل تضم محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، انعام الجريتلى، وجارى التعاقد مع شخصية جديدة خلال الأيام المقبلة .

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .