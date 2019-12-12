شكرا لقرائتكم خبر عن أنا المصرى .. فرقة عبد الحليم نويرة تقدم حفلا موسيقيا على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلاً فى الـ 8 مساء اليوم الخميس على مسرح الجمهورية، ويغنى فيها كل من مصطفي النجدي، تامر عبد النبي، محمد حسن، صابرين النجيلي، سماح عباس، ريم حمدي.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من مؤلفات الطرب العربى منها "أنا المصرى - أهو ده اللى صار - الشيطان لـ سيد درويش، فى قلبى غرام لـ عبد العظيم محمد، حبيبى واحشنى لـ محمد الموجى، تخونوه - سلامات يا حبايب - حنين لـ بليغ حمدى".

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يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسـسـت عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.