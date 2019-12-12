شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدحت صالح ينتهى من تسجيل أغنية "قرار" لتشجيع الشباب على العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مدحت صالح من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "قرار"، ويهدف صناعها من خلالها على تشجيع الشباب على العمل والإصرار على النجاح، ونشر الطاقة الإيجابية، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من ميكساجها واللمسات الأخيرة على الأغنية.



مدحت صالح وملاك عادل

من ناحية أخرى أهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.

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مدحت صالح وملاك عادل ومدين وأحمد عادل

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "تعرفي تسكتي" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد وتوزيع ماز وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية.