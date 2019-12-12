فيديو| رسائل غزل متبادلة.. هكذا كان أول لقاء يجمع مي فاروق بنداء شرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة مي فاروق فيديو لها من أول لقاء يجمعها بالفنانة نداء شرارة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نداء في الفيديو، وهي تغني إحدى أغنيات مي فاروق وهي "سلم علي".

وعلقت فاروق على الفيديو: "أحبها وأحب صوتها وأخلاقها وطيبتها ودائما نحاول ترتيب مقابلة ومفيش ولا مرة ظبطت وأخيرا تمت الحمد لله وقابلتها وسعدت وفرحت بمقابلتها كتير، من جوا قلبي أقدر وأحترم موهبتك الرائعة وأخلاقك العالية وطيبتك وطبيعتك نداء شرارة صاحبة القلب الطيب والصوت الرائع أنا بحبك كتير".

وردت الفنانة نداء شرارة: "أنتي الصورة الحقيقة للفنان كما يجب أن يكون، محتاجة أشوفك كتير وأقعد معاكي كتير عشان قلبك من جوا يتحب ويستاهل كل الحب، أنتي قيمة فنية ووجودك له هيبة ورهبة، ربنا يديم عليكي صوتك وأخلاقك واختلافك، سعيدة أكتر إني شفتك ولنا لقاء قريب جدا".