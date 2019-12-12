محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية الأستوري، فيديو لها مع مصمم الشعر محمد الصغير.
وظهرت ليلى أثناء قيامها بتغيير لوك شعرها.
وتبادل الصغير وليلى علوي الحوار في الفيديو عن السن وعن تقدم العمر، فقالت له ليلى:" رجعتني شباب يا محمد"، فقال لها الصغير: "طول عمرك شباب يا ليلى إنتي بالكتير 22 سنة".
وكتبت ليلى علوي على الاستوري: "نستقبل السنة الجديدة بلوك جديد".
وتنتظر ليلى علوي عرض فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" من تأليف وإخراج المخرج محمد أمين.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| ليلى علوي تستقبل العام الجديد بلوك جديد: "رجعني شباب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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