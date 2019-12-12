- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة له.
وكتب إمام في تعليقه: "نستعد بقى للي بعده ، علشانكم مفيش راحة، توكلنا على الله، اللي جاي مالوش زي" .
وظهر إمام في الصورة بعد أن حلق ذقنه استعدادا لتصوير أحدث أفلامه عن البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، أسطورة الصاعقة المصرية.
وأعلن الفنان محمد عادل إمام،في وقت سابق، عن استعداده لتصوير فيلم يتناول سيرة القائد المصري الشهيد إبراهيم الرفاعي.
وقال "إمام" في تغريدة: "مشروع ظهر فجأة، عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي".
وانتهى إمام من تصوير دوره مؤخرًا في فيلم "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسى.
يذكر أن آخر أعمال محمد إمام هو مسلسل "هوجان" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب إبراهيم الرفاعي.. محمد إمام بلوك جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.