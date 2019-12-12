بسبب إبراهيم الرفاعي.. محمد إمام بلوك جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة له.

وكتب إمام في تعليقه: "نستعد بقى للي بعده ، علشانكم مفيش راحة، توكلنا على الله، اللي جاي مالوش زي" .

وظهر إمام في الصورة بعد أن حلق ذقنه استعدادا لتصوير أحدث أفلامه عن البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، أسطورة الصاعقة المصرية.

وأعلن الفنان محمد عادل إمام،في وقت سابق، عن استعداده لتصوير فيلم يتناول سيرة القائد المصري الشهيد إبراهيم الرفاعي.

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وقال "إمام" في تغريدة: "مشروع ظهر فجأة، عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي".

وانتهى إمام من تصوير دوره مؤخرًا في فيلم "لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام هو مسلسل "هوجان" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز.