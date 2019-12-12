محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم أمس العرض الخاص لفيلم "Bombshell" بحضور بطلاته نيكول كيدمان وتشارليز ثيرون ومارجوت روبي.
وتدور أحداث الفيلم عن مجموعة من السيدات تحاول إزاحة (روجر آيلز) من طريقهن في شبكة قنوات فوكس الإخبارية، بسبب سياسته في الإدارة، والثقافة الذكورية السامة التي ينشرها في الشبكة.
ويبدأ عرض الفيلم في أمريكا يوم 20 ديسمبر 2019، ومن إخراج جاي روتش، وتأليف تشارلز راندولف.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| كيدمان وتشارليز ثيرون ومارجوت روبي يحتفلن بالعرض الخاص لـ"Bombshell" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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