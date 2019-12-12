شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تصور "أشباح أوروبا" 4 أيام فى الإمارات بعد جورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى على الدولة الثانية التى تصور فيها باقى المشاهد الخارجية لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا" المقرر طرحه بدور العرض فى موسم أجازة منتصف العام الدراسى، حيث قررت تصوير عدد من مشاهد 4 أيام بدولة الامارات العربية، بعد عودتها من جورجيا.

وسافرت هيفاء وهبى إلى جورجيا الأسبوع الماضى لتصوير 10 أيام فى أحداث الفيلم بمشاهد تجمعها بالفنانين أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة، وذلك بعد إنهاء 60% فى أحداث الفيلم بالقاهرة ما بين الاستديوهات والمناطق الشعبية مش الحطابة والقلعة والشوارع أيضاً.

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.