شاهد.. ميريام كلينك تستعرض رشاقتها بوصلة رقص شرقي!

كتب امير فتحي في الخميس 12 ديسمبر 2019 02:52 صباحاً - استعرضت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك رشاقتها بفيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ميريام كلينك في الفيديو وهي ترقص على اغنية “حلاوة روح” للفنان المصري حكيم. وكانت ميريام كلينك قد نشرت سابقا مقطع فيديو دعت فيه متابعيها الى تحدي خلع الملابس أثناء المشي على جهاز الرياضة المخصص في الجيم.

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