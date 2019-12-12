بيونسيه تتصدر غلاف مجلة Elle لشهر يناير 2020.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
احتلت المطربة والنجمة الأمريكية بيونسيه، غلاف مجلة Elle، لعددها الصادر لأول شهر عام 2020، وذلك بعد أن كشفت عن بعض التفاصيل عن حياتها الشخصية والعملية وتجاهلها لحصد الجوائز بعد منافستها الأخيرة مع المغنية العالمية أديل عام 2017.
بيونسيه كشفت فى لقائها مع المجلة الشهيرة، عن علاقتها مع زوجها المغنى العالمى جى زى، وأطفالها وروتين يومها الذى يبدأ مع أطفالها وينتهى فى شركتها الخاصة لإدارة أعمالها والبحث عن ذاتها بشكل أعمق.
وردت النجمة العالمية الحائزة على 24 جائزة جرامى، على سؤالها عن عدم استحواذها على جوائز الفترة الأخيرة، بأن مشاركتها فى المسابقات واقتناصها للجوائز أصبح ليس له قيمة ذات معنى قوى لها، وأنها تسعى بشكل أقوى الفترة الحالية للتقرب من عائلتها وبحثها عن ذاتها مع زوجها فى مجال العمل، وأنها اكتفت من حصد الجوائز طوال مشوارها الممتد منذ 18عامًا.
والجدير بالذكر أن بيونسية قد ترشحت لحصد خمس جوائز أيمى هذا العام، وخسرت عن كل فئة، وسرعان ما انتشرت شائعات من وسائل الإعلام بأن العنصرية هى السبب وراء خسارتها لتلك الجوائز الاخيرة التى ذهبت للمغنين بيض اللون.
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