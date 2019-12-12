بعد خروجها من السجن.. منى فاروق تعود للأضواء عن طريق السبكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منى فاروق، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بفيديو له برفقة المنتج محمد السبكي خلال تواجدهما في دبي.

الفيديو ظهر فيه برفقتها رجل الأعمال أحمد أيوب، واكتفت منى بالتعليق عليه قائلة: “منور دبي يا سبكي”، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول عودتها بعمل جديد من إنتاج السبكي.

وكانت منى فاروق، قد أثارت العديد من الانتقادات مؤخرا بسبب نشر صور لها برفقة شاب عبر صفحتها وكشفت من خلالها عن استعدادها لعمل جديد لم تكشف عن تفاصيله.

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جمهور منى، لم ينس لها القضية التي تورطت فيها مؤخراً بعد نشر فيديوهات مخلة لها برفقة أحد المخرجين، والتي كشفت بعد القبض عليها أنها زوجته، وتم سجنها لفترة وأفرج عنها لعدم إثبات تورطها في نشر الفيديوهات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة مني فاروق كان في مسلسل “رحيم”، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، وبطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولي.