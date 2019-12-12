هنا الزاهد تعلق على تشبيه الفنانة رغدة لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر خاصية الأستوري بصفحتنا الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة للفنانة السورية رغدة من لقاء صحفي أجرته مؤخراً.

الفنانة رغدة، قالت من خلال الفيديو: “هنا الزاهد أكثر فنانة فى الجيل الحالى تشبهني في الشكل و بشوف نفسي فيها، لذيذة جدا وبحبها”.

من جانبها علقت الفنانة الشابة هنا الزاهد على مقطع الفيديو المتداول قائلة: “ده شرف كبير ليا، بموت فيها”.

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يذكر أن آخر مشاركات هنا الزاهد الدرامية مسلسل ” الواد سيد الشحات ” الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2019 .

وكان أخر أعمال الفنانة رغدة، مشاركتها في مسلسل “الضاهر”، والذي تم تأجيله أكثر من مرة.

مسلسل “الضاهر” من بطولة الفنانة رغدة ومحمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسي ومظهر أبو النجا وصبري عبدالمنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عب المنعم، وإخراج ياسر زايد.

وتدورأحداث العمل في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.