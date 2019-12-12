عمرو يوسف يدعم طفل تعرض للتنمر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري عمرو يوسف، على مساندة أحد الأطفال بعد تعرضه للتنمر من قبل بعض زملائه في المدرسة.

عمرو يوسف، نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، ظهر فيه مع الطفل ياسين، والذي قال فيه: “ياسين قالي إنه لسه رايح مدرسته جديد وزمايله بيضربوه واللي هيزعل ياسين تاني هجيلكم بنفسي المدرسة ومش هاجي لوحدي هجيب ولاد رزق كلهم”.

و علق عمرو يوسف على الفيديو قائلا : “في بعض الاحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدي قسوة و صعوبة التنمر علي نفسيات الآخرين .. عشان كده جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه وأحيانًا يعاقبوه على تنمره”.

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وتابع: “للأسف في أهالي بتسعد بأولادها المتنمرين وبيعتبروا ده قوة شخصية” .. التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر و تؤثر علي سلوكياته في محيط شغله و عائلته”.

واختتم كلامه بطلب من متابعيه: “أرجوكم فهموا اولادكم ان التنمر زيه زي السرقة و الخيانة ، و بالبلدي التنمر مش مجدعة ولا رجولة”.