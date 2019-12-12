ندى موسى تتألق بفستان الزفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ندى موسى جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ندى موسى ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان زفاف، وكتبت معلقة عبر حسابها الخاص: «فركش شبر مية»، والصورة كانت من الحلقة الأخيرة من مسلسل «شبر مية».

Advertisements

الفنان أحمد السعدني نشر صورة أخرى له مع ندى موسى أثناء تصوير المشهد الأخير من المسلسل، حيث يتم زفافهما.

والعمل مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

المسلسل بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، سامي مغاوري، حنان سليمان، محمد داوود، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي طريف، حيث يناقش عدد من المشكلات التي يمر بها المجتمع، والأزواج، ويطرح عدد من الحلول لها.