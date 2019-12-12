منة فضالي تختار لوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مرة أخرى، قررت الفنانة المصرية منة فضالي أن تختار لها لوك جديد مختلف عن اللوك الذي تظهر به منذ شهور.

منة شاركت محبيها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث قررت أن تغير تسريحة شعرها، فقامت بقصه، واختارت لون جديد له.

الفنانة المصرية علقت على الصورة وقالت: «لون شعر جديد وقصة شعر جديدة مع صديقي هيثم دهب ووجه طبيعي».

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منة تلقت عدد من تعليقات الجمهور الذي أبدى إعجابه الشديد بشكلها الجديد، وتغزل في جمالها من خلال حسابها الخاص.

كانت منة فضالي أعلنت عن انسحابها من فيلم “ماكو” دون توضيح أسباب، وتمنت التوفيق لأسرة الفيلم.

فيلم “ماكو” بطولة عدد من الفنانين منهم نيقولا معوض، وبسمة، وناهد السباعي وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي والتركي مراد يلدريم، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وإنتاج بيراميدز محمد الشريف.

منة فضالي حققت مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل «قيد عائلي»، وشارك في البطولة عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، وميرفت أمين، ومحمد نجاتي.