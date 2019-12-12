بعد 52 عام.. محمود رضا يؤدي رقصته الشهيرة في فيلم «غرام في الكرنك».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد مرور ما يقرب من 52 عاما على عرض فيلم “غرام في الكرنك”، ظهر مقطع فيديو حديث للفنان محمود رضا، مؤسس فرقة “رضا” للفنون الشعبية، وهو يرقص رقصته الشهيرة بالفيلم.
محمود رضا ظهر في المقطع وهو يؤدي رقصته الشهيرة مع فرقته على خشبة المسرح بروح مليئة بالشباب والمرح، رغم تقدمه في العمر.
وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل كبير، وعبروا عن إعجابهم الشديد به وبمحافظة محمود رضا على لياقته خفة حركته وروحه الشبابية.
وفيلم “غرام في الكرنك” من إخراج علي رضا، عرض عام 1967، وهو أول فيلم مصري ملون يقع تحميضه داخل مصر في 1967، ولعب بطولته أعضاء فرقة رضا، وقدموا خلاله الكثير من الرقصات الشهيرة والمميزة التي يتذكرها الجمهور حتى الآن.
ومحمود رضا راقص استعراضي وممثل مصري، من مواليد القاهرة عام 1930، تتلمذ على أيدي شقيقه علي رضا، تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، أسس فرقة للفنون الشعبية “رضا”، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه “غرام في الكرنك، أجازة نص السنة، ساحر النساء، قلوب حائرة”.
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