ابنة كندة علوش في نزهة مع والديها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها بصورة حديثة جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف وابنتهما الوحيدة “حياة”.

كندة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها على موقع “انستجرام”، مع عمرو يوسف وابنتهما في أحد الحدائق، لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجه ابنتها.

الفنانة السورية علقت على الصورة، بقولها: “جنتي... الله يخليكن أسركن وأحبابكن”، وقد تمنى لها جمهورها السعادة الدائمة مع أسرتها.

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وكانت الفنانة السورية كندة علوش قد تزوجت من عمرو يوسف في شهر يناير عام 2017، وذلك بعد قصة حب كبيرة بينهما تفاجأ الجمهور بها، وخاصة أن كندة علوش كانت متزوجة من قبل، وقد اعتادت كندة منذ زواجها من عمرو على نشر صور رومانسية تجمعهما، معبرة عن حبها الشديد له.

وقد رزقت كندة علوش وعمرو يوسف بابنتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم «حياة»، وأكدت الفنانة السورية أنها تهتم كثيرا بتفاصيل ابنتها، وتشاركها كل شيء.