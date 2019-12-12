محمود العسيلي يتلقى تهنئة رومانسية من خطيبته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان المصري محمود العسيلي تهنئة شديدة الرومانسية من خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، وذلك احتفالا بعيد ميلاده، الذي يوافق يوم 10 ديسمبر.

خطيبة العسيلي نشرت مجموعة صور جمعتها به، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، وهنئتها بقولها: “عيد ميلاد سعيد للرجل الذي يملك قلبي، عمودي الفقري، “شكرًا” لن تكون أبداً كافية للتعبير عن امتناني لكل الحب الذي أعطيته لي”.

وتابعت: “إن الحصول على شريك رائع واحدة من أعظم الهدايا التي قدمتها لي في حياتي، شكرًا لك على تشجيعي دائمًا على الإيمان بنفسي ودفعي دائمًا للأمام، أنت كل ما أتمناه، عيد ميلاد سعيد لحبي الأبدي”.

Advertisements

يذكر أن الفنان محمود العسيلي كان قد احتفل بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، في شهر يوليو الماضي، بإحدى قرى الساحل الشمالي.

وحضر الحفل مجموعة من أصدقائهما، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يحددا موعد الزفاف حتى الآن.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرتبط فيها العسيلي، فسبق له الارتباط قبل ذلك وأنجب مرة واحدة من زوجته الأولى، وانفصل عنها وارتبط بواحدة أخرى ولم تستمر فترة زواجهما طويلًا.