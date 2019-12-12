ظهور نادر لابنة سعد الصغير الشابة.. وجمالها يأسر القلوب.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر محمود، الابن الأكبر للفنان سعد الصغير، صورة جمعته بشقيقته الصغرى “منة”، في ظهور نادر لها، وذلك احتفالا بعيد ميلادها.

محمود أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتهنئة لشقيقته التي أصبحت شابة جميلة، قائلا:”انتي بقي بنتي الصغيره قلبي من جوا يا روح قلبي انا ياست الكل ياقمر القمرات كل سنه واني طيبه ياقلبي ودايما معايا”.

وأضاف: “يا اطيب حد في العالم بجد انتي مفيش منك اتنين والله العظيم بحبك #اختي_الصغير_القمر الي بموت فيها ويارب اشوفك احسن عروسه ياحبيبتي وافضل معاكي دايما happy birthday day manosht”.

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يذكر أن سعد الصغير لديه 4 أبناء من زوجته الأولى هم: “محمود، ومحمد، ومنة، وأحمد”، وكان الفنان قد تزوج مرة ثانية من الراقصة شمس، إلا أنه قد نفى في البداية قصة زواجه من شمس، ولكنه عاد واعترف به مؤكدًا أنه تعرض للسحر خلال إحيائه إحدى الحفلات بالمغرب، وكان هذا الزواج نتيجة لهذا السحر.

وقد اعتاد سعد الصغير على نشر العديد من الصور التي تجمعه بابنه الأكبر “محمود”، بخلاف أشقائه، ويبدو أن ذلك يعود لصغر أعمارهم نسبيا.