شريف سلامة يشارك هيفاء وهبي في بطولة «أسود فاتح»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري شريف سلامة، للمشاركة في بطولة مسلسل “أسود فاتح” للنجمة هيفاء وهبي والمقرر عرضه ضمن دراما الموسم الرمضاني المقبل 2020.

وقال سلامة، في تصريحات صحفية إلى أن مسلسل “أسود فاتح” يبدأ مرحلة التصوير الفعلي في منتصف شهر يناير المقبل 2020 بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد شريف سلامة أنه يقدم شخصية تدعي “سيف” وتدور محور أحداث العمل حول شخصيته القوية والمؤثرة علي جميع الأفراد المتعاملين معه مما يسبب صراعا قويا لأبعد الحدود بينهم وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

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وأضاف سلامة أن مسلسل “أسود فاتح” تدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي بشكل مختلف وذلك بخلاف بأنه سعيد بالتعاون للمرة الأولى مع النجمة هيفاء وهبي وأن هذا الدور جديد عليه ولم يقدمه من قبل بهذه الصورة ويتمنى أن ينال العمل رد فعل إيجابيا من قبل الجمهور والنقاد وغيرهم.

مسلسل “أسود فاتح” يضم نخبة من النجوم وهم اهيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، رانيا منصور، فراس سعيد، حسام الجندي، صبري فواز، حنان سليمان، ناصر سيف، نانسي صلاح، عمر السعيد وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح ومن سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج كريم العدل.

ومن جهة أخرى يشارك الفنان شريف سلامة في فيلم “الصندوق الأسود” للنجمة منى زكى والذي يتم تصويره حاليًا ويتضمن مجموعة من النجوم منهم مصطفى خاطر ومحمد فراج وغيرهم وهو من سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.