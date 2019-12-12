متابعة بتجــــــــــرد: إلى جانب النجاح الكبير الذي حققته مسرحية “لوكاندة الأوباش” في عروضها الأولى ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية، سادت في الكواليس أجواء من المرح والمزاح بين أبطال المسرحية مايا دياب وحسن الرداد وماجد المصري.
وفي موقف طريق أراد ماجد المصري ممازحة زميلته مايا دياب فاختار أن يعمل “مقلب” بها في كواليس عرض المسرحية، فتقدم من خلفها وهي جالسة تشرب كوبا من العصير واقترب منها بطريقة خفية، فتفاجأت وقفزت عن كرسيها لتقع على الأرض ومعها حسن الرداد.
وقامت مايا بنشر مقطع الفيديو الذي يوثق هذا “المقلب” وعلقت عليه :”طلعوا أوباش بحق وحقيق”.
إشارة إلى أن المسرحية من بطولة كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصري ينفذ مقلباً في مايا دياب وحسن الرداد يقع أرضاً – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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