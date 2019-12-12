متابعة بتجــــــــــرد: وجهت الممثلة التركية ديميت أوزديمير بطلة المسلسل التركي الشهير “الطائر المبكر” تحذيراً لحبيبها السابق النجم التركي جان يامان والذي شاركها بطولة العمل، منبهةً إياه بأن لا يستخدم إسمها في أي تصريح يدلي به.
ويأتي ذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثارها “يامان” خلال الأيام الماضية وتعرضه للكثير من الإنتقادات بسبب تصريحاته التي وصفت بالمسيئة والغير أخلاقية، حيث وصف مشاهده مع “أوزديمير” في المسلسل بأنها كانت مشتعلة وتطغي عليها الرغبة الجنسية.
ومن ناحية أخرى، نفت اوزديمير وجود علاقة عاطفية بينها وبين الفنان التركي اوزهان كوتش، وذلك بعد التقاط صور لهما في مكان واحد برفقة أصدقاءهما، مشيرة الى انهما فقط اصدقاء.
وقالت ديميت لوسائل اعلامية تركية: “اوزهان صديقي ، طبعاً سنلتقي ببعض. أوصلني لمنزلي فقط”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحاته عن علاقتهما الجنسية.. ديميت أوزديمير تحذّر جان يامان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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