ياسمين صبري تدهش الجميع بجلسة على السرير بفستان الشبك

متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضجة كبيرة على حسابها على “إنستغرام” بعدما نشرت صورة لها لفتت أنظار الكثيرين.

وظهرت في الصورة وهي تجلس على سرير مرتدية فستاناً من الشبك مع بطانة داخلية. وحصلت بذلك على أكثر من 280 ألف إعجاب.

وفي المقابل أطلقت موجة واسعة من التعليقات حيث أثنى الكثير من المتابعين على جمالها وأناقتها.

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كما نشرت الفنانة قبل ذلك صورة أخرى من الجلسة نفسها. وبدت فيها وهي ترتدي على أريكة حافية القدمين وحققت أكثر من 308 آلاف إعجاب.

ويشار إلى أنها أشعلت المواقع بعدما نشرت قبل ذلك على حسابها الخاص على “تويتر” مقطعي فيديو ظهرت فيهما ممسكة بلوحة قدمها لها أحد العاملين في النادي الرياضي حيث تمارس التمارين.

وبدت وهي ‏تسأل العامل: “إنت اللي رسمت الصورة دي؟” وأضافت بعدما أكد ذلك: “أنت مطلعني أحلى” ووعدته بتعليق البورتريه على أحد جدران منزلها.