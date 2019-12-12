أحمد فهمي بعد شفائه.. صورته تُثير السخرية وهنا الزاهد تدخلُ على الخط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان المصري أحمد فهمي، جمهوره بأول ظهور له بعد تعافيه من الجراحة الدقيقة التي أجراها الأسبوع الماضي لمعاناته من عيب خَلقي في المريء، إذْ طمأن من خلالها متابعيه على حالته الصحية.

ونشر فهمي، صورته عبر حسابه على "إنستغرام"، وتسبّبت ملابسه التي ظهر بها في السخرية منه، فكان مظهره غريبًا، فيما حرص البعض على الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم له داعين له بالشفاء.

ودخلت زوجته الفنانة هنا الزاهد على الخط وكتبت تعليقًا قالت فيه إنه لم يُشر إليها في تعليق رغم أنها التقطت له هذه الصورة فكتبت: "بالنسبة للى قعدت على الأرض علشان تصورك؟"، وشارك الفنان خالد الصاوي بتعليق قال فيه: "أنت في دهب ولا إيه؟".

وقال الفنان أحمد فهمي، تعليقًا على حالته الصحية: "أنا دخلت عشان بقالي سنتين عندي ارتجاع مريء ومش بيخف وعملت منظار أكثر من مرة قالوا عندك ارتجاع مريء، بس في الآخر اكتشفت إن التشخيص خطأ ومش ارتجاع مريء وطلع عندي عيب خلقي عندي خلايا ظهرت في المريء من الأعلى كانت لازم تتكوي عشان متقلبش حاجة مش كويسة لا قدر الله".

Advertisements

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد أعلنت تعافيها من ألم المرارة تمامًا فنشرت صورةً عبر حسابها على "إنستغرام" جمعتها بالطبيب المعالج وعلّقت قائلةً: "بعد تعب شهرين ونصف ومحرومة من الأكل اللي بحبه، أخيرًا الحمد لله شلت المرارة".

على صعيد آخر، يستعدُّ أحمد فهمي، للبدء في نشاطاته الفنية خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقى له عدة مشاهد في فيلم "العارف.. عودة يونس" مع الفنان أحمد عز، كما يستعدُّ لفيلم كوميدي يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن" ويشاركه البطولة مصطفى خاطر، كما يُحضّر لمسلسل رمضاني يُعرض في 2020 ويحمل اسم "تيمون وبومبا" ويشاركه الفنان أكرم حسني.

يُذكر أن الفنانة هنا الزاهد تزوّجت الفنان أحمد فهمي منذ شهرين ونصف، بحفل أسطوري أُقيم في إحدى فنادق القاهرة بحضور العديد من نجوم الفن.