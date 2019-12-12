شكرا لقرائتكم خبر عن "أعمالك خالدة".. ليلى علوى تحيى ذكرى ميلاد الأديب الراحل نجيب محفوظ بصور نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصورة من صندوق ذكرياتها، أحيت الفنانة ليلى علوى، بذكرى ميلاد الأديب الراحل نجيب محفوظ الـ108، الحائز على جائزة نوبل للآداب فى عام 1988، حيث ولد فى 11 ديسمبر 1988.





الفنانة ليلى علوى، نشر صورا عن عيد ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ، حيث يظهر فى الصورة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى والأديب يوسف القعيد، خلال تقطيعهم التورته، والتى تعود إلى عام 2011.

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وقالت الفنانة ليلى علوى "من احتفالنا بعيد ميلاد الأديب العالمى الكبير نجيب محفوظ سنة 2001.. كل عام وأعمالك خالدة وباقية فى كل منصات التعبير والفن والأدب، ومدرسة للأجيال الحالية والقادمة.. علمتنا فيها إن العظماء لا يرحلون".



ليلى علوى

وحرصت النجمة ليلى علوى مؤخرًا على حضور فعاليات وعروض الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، وافتتحت حفل الختام الذى أقيم يوم 29 من شهر نوفمبر الماضى بكلمة منها قبل تقديم المذيعة جاسمين طه الحفل.

وشاركت ليلى كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، فى الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، والتى أقيمت فى الفترة بين 4 حتى 8 أكتوبر الماضى، بصحبة المخرج التونسى رضا الباهى والناقد العراقى قيس قاسم.