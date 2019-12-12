بإطلالة كلاسيكية وبملابس وردى مكشوفة.. كريستين ستيوارت فى عرض فيلمها Seberg

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية كريستين ستيوارت علي حضور عرض فيلمها الجديد " Seberg " في استوديوهات أمازون في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تركزت عدسات المصورين عليها بمجرد وصولها لمكان العرض . ظهرت كريستين ستيورات البالغة من العمر ( 29 عام ) بإطلالة كلاسيكية ساحرة ، حيث أنتقت ملابسها ذات اللون الوردي المزينة باللون الفضي من تصميم دار أزياء " Chanel " . يذكر أن فيلم " Seberg " شارك كريستين ستيوارت بطولته عدد كبير من النجوم العالمين ، و من أبرزهم زازي بيتز و فانس فوجن و مارجاريت كويلي و روبين توماس و ستيفين روت ، و هو من إخراج بينديكت أندروز . Advertisements

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