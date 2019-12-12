شكرا لقرائتكم خبر عن ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشاط فنى للفنانة الكندية ألانيس موريسيت، نجمة التسعينات أغنية جديدة، بعدما أصدرت أول أغانى ألبومها الذى تعود من خلاله بعد غياب 8 سنوات.

موريسيت ستبدأ جولة غنائية فى يونيو 2020 تتضمن 31 حفلة، وذلك احتفالا بالذكرى 25 لألبومها الشهير «جاغد ليتل بيل.

وحققت موريسيت نجاحاً كبيراً، خصوصاً من خلال أغاني «أيونيك، هاند إن ماي بوكيت، ويو أتا نو» في التسعينات، التي تكلمت فيها عن إحباط الشباب وغضبهم في تلك الحقبة.

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وحوّل ألبوم «جاغد ليتل بيل» الذي صدر عام 1995 إلى مسرحية كوميدية ستفتتح هذا الأسبوع في برودواي.

ألانيس نادين موريسيت مغنية وشاعرة غنائية وممثلة أمريكية من أصل كندى، ألبومها Jagged Little Pill الذى صدر عام 1995 كان من أنجح الألبومات على الإطلاق، حيث تم بيع ما يقارب الثلاثين مليون نسخة منه حول العالم.