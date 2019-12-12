شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة شخصية قوية ومؤثرة فى "أسود فاتح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان شريف سلامة فى مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، ومن المقرر البدء فى تصويره منتصف شهر يناير المقبل فى العاصمة اللبنانية بيروت.

ويقدم سلامة شخصية تدعى "سيف" وهو شخصية قوية ومؤثرة على من حوله مما يسبب له صراعا قويا بينهم وغيرها من الأحداث، فى أول تعاون بين سلامة وهيفاء وهبى.

المسلسل بطولة؛ شريف سلامة وأحمد فهمى وصبرى فواز وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وعمر السعيد وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف وجارى التعاقد مع نجم ونجمة أخرى لتقديم دورين رئيسين خلال الأحداث.

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على الجانب الأخر يشارك الفنان شريف سلامة فى فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى والذى يتم تصويره حالياً ويتضمن مجموعة من النجوم منهم مصطفى خاطر ومحمد فراج وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل .

يذكر أن أخر أعمال الفنان شريف سلامة دراميا مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية "بدلة جديدة"، والذى عرض مؤخراً وشاركته فى بطولة العمل الفنانة رانيا منصور وهو من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة.