فن ومشاهير

"رحلة سعيدة" يبدأ أول عروضه بطنطا.. اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح، أن عرض "رحلة سعيدة" من إنتاج الفرقة يبدأ أول عروضه بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ابتداء من اليوم الخميس، حيث يستمر العرض يوميا  حتى الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر  في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح مركز طنطا الثقافى بالمجان.

 

يذكر أن عرض "رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام 2019-2020، والتى أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث أن طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات، تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر في رحلة الى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

"رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسى، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.

 

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