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شكرا لقرائتكم خبر عن "رحلة سعيدة" يبدأ أول عروضه بطنطا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال التابعة للبيت الفني للمسرح، أن عرض "رحلة سعيدة" من إنتاج الفرقة يبدأ أول عروضه بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ابتداء من اليوم الخميس، حيث يستمر العرض يوميا حتى الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح مركز طنطا الثقافى بالمجان.
"رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسى، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.
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