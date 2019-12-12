شكرا لقرائتكم خبر عن "شباك قديم وشدى الضفاير".. حنان ماضى على مسرح دار الأوبرا 27 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي المطربة حنان ماضي حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية يوم 27 ديسمبر الجاري على المسرح الصغير، حيث تلتقي بجمهورها لتقدم مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التي نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة منها "شباك قديم، شدي الضفاير، بحلم وافتح عنيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدى، مفيش ف الأغاني، عصفور، غناك يا بحر" إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة منها "البنت اللي سهرانة".

يذكر أن المطربة حنان ماضى تخرجت فى معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان اول ظهور لها من خلال تتر مسلسل اللقاء الثانى الحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.

كما أصدرت أول ألبوم لها بعنوان "عصفور فى ليلة مطر"، وحقق شهرة كبيرة كما أطلت على جمهورها من خلال برنامج اضواء المدينة الذى كان ينتظره عشاق الطرب وانتبه إليها نخبة من عمالقة التلحين منهم الموسيقار ياسر عبد الرحمن الذى وضع ألحان معظم أعمالها، جذب دفء صوتها عمالقة الكتاب والشعراء ليتعاونوا معها منهم رضا أمين، فؤاد حداد، أحمد فؤاد نجم، عمر بطيشة، عبد الرحمن الأبنودى، إبراهيم عبد الفتاح، جمال بخيت وأيمن بهجت قمر وأصدرت مجموعة من الألبومات الناجحة منها شباك قديم، ليلة عشق وإحساس.